Emma Marrone, infuriata: “Siete la feccia del nostro paese” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questo articolo Emma Marrone, infuriata: “Siete la feccia del nostro paese” . Emma Marrone, su Twitter gli insulti ma sbugiarda tutti: chi è l’uomo in foto? La cantante chiede seri provvedimenti. Emma Marrone ha iniziato a ricevere, su Twitter, una serie di insulti e minacce a causa di una sua foto che ha iniziato a girare sul social. Nell’immagine Emma appare in posa presso un ristorante accanto … Leggi su youmovies

repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - IlContiAndrea : Senza parole. #EmmaMarrone travolta dagli insulti per la foto con “un ragazzo d colore che ha fame”. Lei sbotta: “È… - armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - Daniela27170006 : RT @EdoardoBranchi: Un provato Kanye West arriva su una barca di fortuna a largo delle coste di Lampedusa, Emma Marrone presta i primi socc… - Daniela27170006 : RT @HuertDeAuteuil: Questa coppia non aveva abbastanza soldi per permettersi da mangiare e Emma Marrone che è una ipocrita sinistroide ha o… -