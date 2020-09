Emersione, a Bergamo 4700 domande Solo 93 sono per l’agricoltura (Di mercoledì 9 settembre 2020) I dati resi noti dalla Cisl e fotografano la situazione in Bergamasca del provvedimento di regolarizzazione emanato a giugno dal governo. Leggi su ecodibergamo

Milano, 8 settembre 2020 - Quasi una richiesta di sanatoria su quattro per stranieri impiegati irregolarmente è arrivata dalla Lombardia: 50.201 sulle 220.528 presentate in Italia (il 22,8%) tra il 1° ...Milano, 2 set. (askanews) - Le domande di emersione e regolarizzazione degli immigrati irregolari presentate in Lombardia in base a quanto consentito dal Decreto Rilancio sono poco più di 50.000, un q ...