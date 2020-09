Ellen DeGeneres, ex collaboratrice domestica accusa: "Ci tormentava" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ellen DeGeneres, dopo gli impiegati, ora viene accusata di vessazioni anche da un'ex collaboratrice domestica. Dopo alcuni giorni di quiete Ellen DeGeneres si trova a dover affrontare nuove accuse: secondo un'ex collaboratrice domestica la conduttrice tormentava lo staff domestico in maniera ossessiva. Ellen DeGeneres in queste settimane è stata al centro di numerose critiche per aver permesso che dietro le quinte del suo The Ellen DeGeneres Show si sviluppasse un ambiente tossico con comportamenti razzisti e vessazioni sugli impiegati. La conduttrice si è scusata con i suoi collaboratori mentre la Warner Bros Television ha licenziato tre ... Leggi su movieplayer

