Elisa Isoardi mostra il primo cerotto alla schiena: tutto il suo impegno per Ballando con le Stelle (Foto) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono solo alla prima settimana di prove prima di Ballando con le Stelle ed Elisa Isoardi mostra già il primo cerotto alla schiena (Foto). Raimondo Todaro la prende in giro confermando che se già iniziano così chissà dopo che dolori. In sala prove per lo show del sabato sera di Milly Carlucci non è certo uno scherzo e per Elisa Isoardi, così come per la maggior parte degli allievi ballerini è una gran fatica. La conduttrice quasi ogni giorno saluta i suoi follower mostrandosi in coppia con Raimondo Todaro, mostrando l’energia e la simpatia di entrambi ma Elisa ha ... Leggi su ultimenotizieflash

