Elezioni Usa 2020, le sneakers di Kamala Harris (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Elezioni statunitensi, si sa, sono teatrali. Anche le mosse apparentemente più spontanee in realtà spesso si rivelano il frutto di attenti e studiati piani. Balzano così agli onori di cronaca le sneakers, per la precisione delle Converse All-Star Chuck Taylor, che Kamala Harris, candidata democratica alla vicepresidenza, indossava durante l’atterraggio in Wisconsin, prima tappa della sua campagna elettorale. In pochi minuti un breve video postato su Twitter, che la ritrae scendere dall’aereo, ha totalizzato oltre otto milioni di visualizzazioni. Un’enormità. Laced up and ready to win.pic.twitter.com/scLX6nNJXo — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 7, 2020 La ... Leggi su italiasera

