Elezioni regionali Veneto 2020, la guida: data, orari, candidati, legge elettorale. Tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 9 settembre 2020) Elezioni regionali Veneto 2020, guida: candidati, legge elettorale, data, orari Nell’election day di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si vota anche per le Elezioni regionali in Veneto: i cittadini della Regione sono chiamati a eleggere il nuovo presidente e il consiglio regionale. Nello stesso giorno, si voterà anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e per il primo turno delle Elezioni amministrative (16 comuni all’interno della Regione). Luca Zaia è il grande favorito anche in assenza di sondaggi ufficiali sopratTutto dopo la grande ... Leggi su tpi

SusannaCeccardi : Forte perplessità per la riapertura delle #scuole a pochi giorni dalle elezioni regionali. Non ha senso aprire gli… - Mov5Stelle : Tornare a casa per votare al #referendum per il #TaglioDeiParlamentari ed alle elezioni regionali i prossimi 20 e 2… - Unomattina : 'Non ho la sfera di cristallo e non conosco in anticipo l'esito del #ReferendumCostituzionale e delle elezioni regi… - GioFazzolari : RT @GiorgiaMeloni: Il PD in pieno panico per le elezioni regionali invita gli elettori del M5S al “voto utile”. Sì, utile a mantenere il lo… - bobinetv : Le modalità di voto per il referendum e le elezioni regionali e comunali in Valle d'Aosta #valledaosta #politica -… -