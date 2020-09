Elezioni e Covid-19: al seggio con la mascherina. Ordinanza di Rossi per votare in sicurezza (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tessera elettorale, documento di riconoscimento e, naturalmente, anche mascherina. Senza non si potrà entrare nelle sezioni per votare: è una delle novità che distinguono la tornata elettorale del 20 e 21 settembre (si vota per il referendum, per le Regionali e per eleggere sindaco e consiglio di nove comuni) Leggi su firenzepost

Internazionale : Donald Trump vorrebbe annunciare una cura per il covid-19 prima delle elezioni e pazienza se il farmaco dovesse fal… - Valenti07388668 : @dcos71 @Paroledipaola @CarloCalenda @AzzolinaLucia Sì, perché molte regioni hanno deciso di aprire dopo l'elezioni… - gabiravanelli : RT @gavinjones10: #ottoemezzo Galli e Severgnini critici sul tenere le elezioni per il rischio Covid. Non capisco proprio. Si vota uno alla… - FirenzePost : Elezioni e Covid-19: al seggio con la mascherina. Le prescrizioni per votare in sicurezza - ottovanz : RT @Internazionale: Donald Trump vorrebbe annunciare una cura per il covid-19 prima delle elezioni e pazienza se il farmaco dovesse fallire… -