EcoCiak, la rassegna cinematografica itinerante parte da Palma Campania (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPalma Campania (Na) – Inizia con la prima pellicola del regista Todd Haynes dal titolo “Cattive acque” la rassegna cinematografica EcoCiak in programmazione il 10 settembre (ore 20.30) negli spazi all’aperto del Comune di Palma Campania (Via Municipio, 74) per trattare i temi degli obiettivi di sviluppo sostenibile, SDG (Sustainable Development Goals). La rassegna è stata resa possibile dall’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale – UCSA (l’Ufficio che coordina e pianifica molteplici attività negli ambiti energia, cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale) dei Comuni di Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano, ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : Palma Campania, Giovedì prossimo parte la rassegna itinerante EcoCiak - - infocampania : CAPUA - LA SCUOLA DI TEATRO E CINEMA 'IL PENDOLO' COMPIE 20 ANNI - vesuvianonews : L’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale è l’Ufficio che coordina e pianifica molteplici attività negli amb… - An_DeL : RT @ucsa_eu: È online il programma di #EcoCiak Rassegna di cinema all'aperto nei Comuni dell' #Ucsa ??? -

Ultime Notizie dalla rete : EcoCiak rassegna EcoCiak, la rassegna cinematografica in 4 Comuni vesuviani TorreSette Palma Campania, EcoCiak nei territori dei Comuni dell’U.C.S.A. con proiezioni di film per l’ambiente e per l’Agenda ONU 2030 con gli SDGs

PALMA CAMPANIA (Caserta) - Si chiamaÂÂ EcoCiakÂÂ la rassegna di cinema all’aperto che partirà nei prossimi giorni nei comuni aderenti all’U.C.S.A.. L’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale è l ...

PALMA CAMPANIA (Caserta) - Si chiamaÂÂ EcoCiakÂÂ la rassegna di cinema all’aperto che partirà nei prossimi giorni nei comuni aderenti all’U.C.S.A.. L’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale è l ...