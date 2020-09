“Ecco come sto”. Silvio Berlusconi, la sorpresa in serata: nessuno se lo sarebbe mai aspettato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Silvio Berlusconi per due volte si è collegato a sorpresa al telefono dall’ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato per Covid. La prima chiamata è stata alla riunione del gruppo parlamentare azzurro del Senato tenutasi nell’Aula della commissione Difesa a palazzo Carpegna. Il Cav, apprende l’Adnkronos, ha parlato telefono della presidente dei senatori Anna Maria Bernini e in viva voce ha chiesto a tutti il massimo impegno per le regionali. Dobbiamo impegnarci per la campagna elettorale, ho già chiamato tutti i coordinatori regionali azzurri nelle sette Regioni in cui si andrà al voto a settembre, avrebbe detto il Cav. Successivamente Berlusconi è intervenuto telefonicamente anche a un comizio in Valle D’Aosta per fare auguri ai candidati di ... Leggi su caffeinamagazine

