Eboli | prima volta al Sud per il nuovo comandante dei Carabinieri Video

È un "benvenuto al Sud" a Emanuele Tanzilli, 30 anni, originario di Roma, nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Eboli, che arriva nella Piana del Sele, dopo esperienze professionali soltanto al di sopra del Po, come ha confessato lui stesso in una conferenza stampa questa mattina presso il comando. Scuola da sottufficiale, laurea in Giurisprudenza, arriva ad Eboli dopo 4 anni a Bergamo e per sette mesi alla guida di un piccolo comando dell'Arma in montagna che gli ha consentito di fare esperienza soprattutto nella lotta alla microcriminalità e alla prostituzione, ma anche nella recente battaglia sanitaria contro il Covid. Da due giorni ad Eboli, affiancato dal ...

