È morto Sir Ronald Harwood, lo sceneggiatore de “Il pianista” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Addio a Sir Ronald Harwood, lo scrittore inglese premio Oscar alla sceneggiatura del film capolavoro sulla shoah del 2002 È morto Sir Ronald Harwood, lo scrittore inglese di origini sudafricane che vinse con merito il premio Oscar alla sceneggiatura de “Il Pianista”, uno dei film più noti e toccanti che raccontano la tragedia della persecuzione degli ebrei in Europa centrale durante la Seconda guerra mondiale. Aveva 85 anni e si è spento nella sua casa a Sussex a Sud dell’Inghilterra per cause naturali. Fu anche autore di operare teatrali trasportate poi su pellicola come Servo di scena nel 1983, film diretto da Peter Yates, ma tante sono le opere che lascia nella storia del cinema, del teatro e della letteratura. È stato autore di ventuno ... Leggi su bloglive

