È il compleanno di Michael Bublé, il crooner del nuovo millennio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Festeggiare il compleanno di Michael Bublé è d’obbligo, perché a lui dobbiamo la costante lezione di musica che ancora oggi riceviamo dalla sua carriera. I puristi continuano a considerare blasfemo il parallelismo con Frank Sinatra, ma chi ha intelligenza calcoli il numero della Bestia: Michael Bublé si è imposto sulla scena quando il mainstream dedicava allo swing un piccolo scaffale ormai impolverato. Grazie a lui oggi cantiamo Feeling Good, Moondance e The Way You Look Tonight, e in ogni sua produzione respiriamo quell’infanzia che l’artista canadese ha vissuto con Ella Fitzgerald nelle cuffie. Il mondo delle sette note gli si è spalancato di fronte quella volta in cui intratteneva gli invitati della figlia del primo ministro canadese Brian Mulroney, nel giorno del ... Leggi su optimagazine

Kate Middleton è sempre stata molto legata alla famiglia e non perde occasione per portarla al suo fianco ai numerosi eventi reali a cui prende parte. Nonostante dal 2011 si sia trasferita a Kensingto ...

Pippa Middletlon ha compiuto ieri 37 anni, ma un dettaglio è parso molto strano: i Royals non le hanno fatto gli auguri sui social, sapete perché? Pippa, la piccola di casa Middleton, ieri 6 settembre ...

Pippa Middletlon ha compiuto ieri 37 anni, ma un dettaglio è parso molto strano: i Royals non le hanno fatto gli auguri sui social, sapete perché? Pippa, la piccola di casa Middleton, ieri 6 settembre ...