E’ allarme per salmone affumicato contaminato: rischio intossicazione alimentare, non consumare [MARCHIO E LOTTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) La catena di supermercati BASKO ha pubblicato sul proprio sito web un avviso di richiamo per salmone affumicato. Il prodotto in questione è a MARCHIO PRIMIA, e il motivo del richiamo è la presenza del batterio Listeria Monocytogenes. Ad essere a rischio microbiologico è il LOTTO n° SA6621920, prodotto da SICILY FOOD SRL con sede in via Miniera Mintini, snc – 92021 Aragona (AG). Il prodotto, che gli esperti consigliano di non consumare e di riportare al punto vendita, è stato segnalato per la “presenza di Listeria monocytogenes“. Il salmone in questione, venduto in confezioni del peso di 100 grammi, ha la data di scadenza indicata in 15-09-2020. (Per saperne di più consultare la gallery fotografica scorrevole ... Leggi su meteoweb.eu

forumJuventus : Agnelli lancia l'allarme all'assemblea ECA: 'Crollo dei ricavi dei club per 4 miliardi in due anni per colpa del Co… - AMorelliMilano : #Conte e #Lamorgese schierano altre 3 navi quarantena. Delle prime 2 conosciamo già i costi: spenderemo oltre 4 mil… - atlantidelibri : @bordoni_saker Il pupazzo di Putin ha le ore contate. Non gli basterà arrestare o terrorizzare il suo popolo. E già… - liberainfo : RT @lorenz_frigerio: #Colleferro Dove erano i politici che esprimono condanna e sdegno per la morte del giovane #WillyMonteiro quando la Co… - albertomura : Trump ha fatto come le nostre autorità sanitarie, che hanno secretato il rapporto Merler per non creare allarme e r… -

Ultime Notizie dalla rete : allarme per Allarme per gli insegnanti di sostegno: per 80mila studenti solo precari Avvenire Coldiretti Varese: conoscere le aziende che importano alimenti dall’estero

Finalmente sarà possibile conoscere il nome delle aziende che importano gli alimenti dall’estero. Fiori: “Ottima notizia anche sotto il profilo della sicurezza alimentare” Varese – Cade il “segreto di ...

Omicidio di Willy Monteiro Duarte: ecco cosa sappiamo sulla notte del delitto

Da una serata di svago con gli amici al termine del lavoro alla morte senza perché in un parchetto pubblico, massacrato dal branco. Tutto in meno di tre ore. Un tempo terribilmente breve quello che ha ...

Finalmente sarà possibile conoscere il nome delle aziende che importano gli alimenti dall’estero. Fiori: “Ottima notizia anche sotto il profilo della sicurezza alimentare” Varese – Cade il “segreto di ...Da una serata di svago con gli amici al termine del lavoro alla morte senza perché in un parchetto pubblico, massacrato dal branco. Tutto in meno di tre ore. Un tempo terribilmente breve quello che ha ...