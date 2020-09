Dzeko Juventus, salta tutto: la rivelazione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Edin Dzeko alla Juventus rischia clamorosamente di saltare dopo chele due parti avevano trovato l’accordo per il definitivo trasferimento. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, tramite i microfoni di Sky Sport, il centravanti avrebbe rivelato alla sua squadra di voler restare e continuare con il progetto di Paulo Fonseca. Juventus: salta l’arrivo di Dzeko Il giornalista di Sky ha così chiarito la situazione relativa al centravanti bosniaco. Nelle casse della Roma sarebbero stati versati 15 milioni di Euro per il cartellino. Le parole: Leggi anche:Juventus, Trezeguet: “Pirlo? Dategli tempo. Arriverà un grande bomber” “Dzeko vuole rimanere a Roma. Ha già comunicato la sua volontà. A ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : #Juventus, capitolo #Suarez: al #Barcellona potrebbe andare indennizzo sotto forma di bonus - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - Sport_Mediaset : #Juve, l'agente #Branchini: 'Il nuovo attaccante sarà #Morata'. Il noto procuratore a Radio Deejay: 'Non è #Kean, n… - zazoomblog : Dzeko Juventus salta tutto: la rivelazione - #Dzeko #Juventus #salta #tutto: - Dalla_SerieA : Juve, sempre più Suarez: Zaniolo rallenta Dzeko - -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Juventus

09/09/2020 - Vista la situazione di stallo tra il Barcellona e Suarez (con cui i bianconeri hanno già raggiunto un accordo) e le problematiche relative alla questione passaporto, la Juventus ha inizia ...: tre i nomi, con Suarez in pole. Attenzione a Edin Dzeko e Morata Le voci si accavallano, soprattutto in questo periodo. La Juventus di Andrea Pirlo è ancora a caccia del suo numero 9, quel bomber in ...