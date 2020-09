Dune: il trailer italiano del film con Timothée Chalamet (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il trailer italiano di Dune anticipa i primi dettagli dello spettacolare film di Denis Villeneuve e vede Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa e le altre star in azione in scenari incredibili. Ecco finalmente il trailer italiano di Dune, adattamento firmato da Denis Villeneuve, che permette di apprezzare in dettaglio le prime spettacolari sequenze dell'ambiziosa pellicola fantascientifica in arrivo al cinema a dicembre. Nel trailer ita di Dune il giovane Paul Atreides, personaggio interpretato da Timothée Chalamet è chiamato a un'importante (e dolorosa) prova prima ancora che intraprenda il suo viaggio: dovrà imparare a dominare dolore e paura per portare il ... Leggi su movieplayer

