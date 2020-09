Dune: il trailer del film di Denis Villeneuve è uno spettacolo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dune, diffuso il primo trailer ufficiale dell'atteso film sci-fi diretto da Denis Villeneuve nel 2020 e basato sull'omonimo romanzo di Frank Herbert. Finalmente è arrivato: Dune si mostra con un primo, sensazionale trailer, facendoci desiderare di essere già a dicembre, mese d'uscita della pellicola diretta da Denis Villeneuve. Ma se per il 17 dicembre, ahinoi, mancano ancora diversi mesi, nel frattempo possiamo goderci queste prime immagini con protagonisti Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin e Oscar Isaac. Il trailer si apre sul giovane Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, chiamato a un'importante prova neppure all'inizio del suo vero viaggio: dovrà imparare a ... Leggi su movieplayer

È stato pubblicato il primo trailer per Dune, adattamento dell’omonimo romanzo di Frank Herbert uscito nel 1965 e diretto da Denis Villeneuve. Lo trovate in ITALIANO in testa all’articolo e in lingua ...Finalmente le prime immagini in movimento di Dune, il nuovo film che riporta al cinema i mondi e i personaggi creati da Frank Herbert. Diretta da Denis Villeneuve, questa nuova versione vede tra i suo ...