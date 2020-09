Dune, il primo spettacolare trailer del film di Denis Villeneuve (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ disponibile da questo pomeriggio il trailer di Dune, nuova fatica cinematografica del regista canadese Denis Villeneuve. La pellicola, tratta dalla serie di romanzi di Frank Herbert pubblicati a partire dal 1965, uscirà negli Stati Uniti il 18 Dicembre. Non c’è ancora nessuna ufficialità riguardo le date di uscita nelle sale italiane. Dune: sequel ed interviste al cast Il primo tentativo di trasportare l’universo di Dune sul grande schermo risale al 1984, in una pellicola diretta dal maestro David Lynch. I romanzi tutt’ora sono ricordati come opere di fondamentale importanza per la letteratura fantascientifica tanto da spingere la Warner Bros a mettere già in cantiere dei sequel. Poco prima dell’ uscita ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

