Dune, ecco il trailer ufficiale del film di Denis Villeneuve (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il trailer di Dune, il nuovo film diretto da Denis Villeneuve, è finalmente arrivato. Si tratta di uno tra i film più attesi in uscita durante i prossimi mesi. Ispirato alla prima parte del romanzo di Frank Herbert, Dune sbarcherà sul grande schermo a partire dal 18 dicembre 2020 (almeno negli Stati Uniti d’America). Denis Villeneuve – che ha già diretto Blade Runner 2049, Arrival e Sicario – ha ideato per Dune un’ambientazione quanto più simile all’originale idea dell’autore del romanzo, come possiamo vedere anche nel trailer stesso. Il filmato anticipa che il film sarà di forte ... Leggi su optimagazine

