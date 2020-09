Dramma Zaniolo: operazione rinviata e la paura di non tornare come prima (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un vero e proprio Dramma quello di Nicolò Zaniolo: ha deciso di non operarsi subito e riflettere. La paura di non tornare come prima ma il precedente di Ancelotti fa sperare Due infortuni in meno di anno ad entrambe le ginocchia sono duri da accettare: Nicolò Zaniolo fa fatica ad accettare questo nuovo lungo stop che lo terrà fuori fino al 2021. Dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio destro durante Roma-Juventus di gennaio, è arrivato l’incidente anche all’altro ginocchio durante la sfida contro l’Olanda di Nations League. La diagnosi è stata impietosa ed il calciatore è uscito visibilmente provato dalla visita a Villa Stuart con il professore Mariani. L’intervento – ... Leggi su zon

