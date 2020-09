Dopo la leucemia Mihajlovic sconfigge anche il Coronavirus: “La malattia esiste, ma è stato come bere un bicchiere d’acqua” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non solo la leucemia. Sinisa Mihajlovic ha vinto anche la sua battaglia contro il Coronavirus e adesso si prepara per la nuova stagione in Serie A. E’ un lottatore nato, il tecnico del Bologna di origine serba, che ha deciso di raccontare la sua esperienza in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Dopo quello che ho passato da luglio a gennaio nei sei mesi di lotta quotidiana contro la leucemia, con tre ricoveri, altrettanti cicli di chemio e un trapianto di midollo, il Covid è stato come bere un bicchiere di acqua. anche perché sono stato totalmente asintomatico, non mi sono accorto di nulla. Ma questo non significa che la ... Leggi su meteoweb.eu

«Ho battuto anche il Covid, ma quanta invidia e fango su di me. Assurdi moralismi e false polemiche. Ora sto benissimo ma il Covid è pericoloso». Sono le parole del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlo ...

