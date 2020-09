Dopo Francia e Usa anche l’Italia pensa di ridurre i giorni di quarantena (Di mercoledì 9 settembre 2020) Della questione è stato investito ormai diverse settimane fa il Cts. Per gli esperti ragionevole rivedere i criteri in base alle evidenze raccolte negli ultimi mesi Leggi su ilsole24ore

Il consiglio scientifico della Francia ha dato il via libera alla riduzione da quattordici a sette giorni della durata dell'isolamento per le persone risultate positive al coronavirus. Anche in Italia ...Quella che avrebbe dovuto essere la maggior operazione mai avvenuta nel lusso (16,2 miliardi di dollari, 13,8 miliardi di euro ai cambi attuali) diventerà, invece, la maggior contesa del settore. Con ...