Donald Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace

Usa, il Presidente degli Stati Uniti 2021. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato nominato per il Premio Nobel per la Pace che sarà assegnato nel 2021. Il suo nome rientra nella lista di 300 nomi in corsa per il riconoscimento. Donald Trump Il nome del Presidente Usa è in una rosa di trecento candidati per il prestigioso riconoscimento. La nomina di Trump arriva da un parlamentare norvegese che ha presentato la candidatura del numero uno statunitense per il ruolo svolto dall'America nella firma dell'accordo di Pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. La firma del documento è programmata per il prossimo 15 settembre alla Casa ...

