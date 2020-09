Donald Trump candidato per il premio Nobel per la pace (Di mercoledì 9 settembre 2020) Donald Trump è stato nominato da un parlamentare conservatore norvegese. Alla base di questo inserimento, in una lista che prevede circa 300 candidati, c’è il suo impegno nella disputa tra Israele ed Emirati Arabi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato inserito tra i candidati per il premio Nobel per la pace. Il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : Donald Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 - Agenzia_Ansa : Una potenziale presidenza di #Kamala Harris sarebbe 'un insulto al nostro Paese'. E' l'attacco di Donald Trump alla… - fattoquotidiano : “Donald Trump candidato al premio Nobel per la pace: ha mediato tra Israele ed Emirati” - capricorne_o : Donald Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 È la barzelletta del giorno! Vorrei sapere chi è quel co… - artvzee : @anutibiele a quanto pare è vero -