Donald Trump candidato al Premio Nobel per la pace (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il presidente americano Donald Trump è stato candidato al Premio Nobel per la pace 2021 dal deputato del Parlamento norvegese Christian Tybring-Gjedde, che ne ha lodato la mediazione per la pace tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato lo stesso Tybring-Gjedde, nel corso di una intervista esclusiva a Fox News, “per i suoi meriti penso che abbia fatto molto più di più degli altri candidati al Premio Nobel per cercare di ottenere la pace tra le nazioni”. Nella lettera inviata al Comitato per il Nobel, Tybring-Gjedde, che è anche presidente della delegazione norvegese all’Assemblea parlamentare della Nato, ha sostenuto che l’amministrazione ... Leggi su tpi

