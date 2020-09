“Donald Trump candidato al premio Nobel per la pace: ha mediato tra Israele ed Emirati” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Per i suoi meriti, penso che abbia fatto molto più di più degli altri candidati al premio Nobel per cercare di ottenere la pace tra le nazioni”. Il deputato norvegese Christian Tybring-Gjedde eletto tra le file del Fremskrittspartiet, partito populista di destra terzo nel Paese per consensi, propone così, in un’intervista a Fox News, la candidatura di Donald Trump al premio Nobel per la pace 2021 per avere mediato la pace tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Nella lettera inviata al Comitato per il Nobel, Tybring-Gjedde, che è anche presidente della delegazione norvegese all’Assemblea parlamentare della Nato, ha anche citato il ruolo chiave del ... Leggi su ilfattoquotidiano

