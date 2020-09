Donald Trump candidato al Nobel per la pace? La proposta di un parlamentare norvegese (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arriva dalla Norvegia una proposta destinata a far discutere, che vorrebbe il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come candidato al Premio Nobel per la pace. A lanciare l’idea il parlamentare Christian Tybring-Gjedde, che ha formalmente nominato Trump per il premio: “Penso che Trump abbia compiuto piu’ sforzi di qualunque altro candidato per creare pace tra le nazioni” ha dichiarato a Fox News il politico in merito all’attività di riavvicinamento tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Leggi su sportface

