Donald Trump candidato al Nobel per la pace: la motivazione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il presidente Donald Trump ha ricevuto la candidatura al Premio Nobel per la pace. Si avvicina il periodo in cui emergono le possibili candidature al Premio Nobel per la pace, l’unico assegnato in Norvegia e non in Svezia. Infatti è il parlamento norvegese ad assegnare il premio attraverso una commissione formata da cinque persone. Proprio attraverso un deputato conservatore del Partito del Progresso, il 51enne Christian Tybring-Gjedde, arriva una candidatura inaspettata: il presidente americano Donald Trump. La motivazione per la candidatura, secondo il parlamentare nazionalista, è l’impegno di Trump per pacificare il Medio Oriente. Nelle ultime settimane infatti gli Emirati Arabi Uniti e ... Leggi su bloglive

