“Divina”. Miriam Leone, il drastico cambio look incanta tutti. Primo piano ‘choc’ e scollatura, mix perfetto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Miriam Leone, imperdibile nel suo nuovo look. Un selfie la può dire lunga. Primo piano e sguardo intenso. Gli splendidi lineamenti di Miriam si addolciscono e il cambiamento viene decisamente apprezzato. Negli ultimi giorni la Leone si è già mostrata al suo numeroso seguito di fan in una versione naturale. Restare incantati di fronte a Miriam, ad oggi, diventa inevitabile: un motivo in più per sottolineare una bellezza concreta. Miriam Leone dice addio al rosso acceso che ormai aveva da tempo caratterizzato la sua immagine. Come molti altri volti femminili, anche l’ex Miss Italia non perde occasione per lanciare un messaggio forte: apprezzarsi e mostrarsi per quel che ... Leggi su caffeinamagazine

