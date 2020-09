Disse “il Covid è la punizione di Dio per i gay”, ora il patriarca ortodosso Filaret è positivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Aveva detto che il coronavirus era “una punizione di Dio per i matrimoni tra persone dello stesso sesso”, ora è arrivata la notizia che anche lui è stato ricoverato in ospedale proprio per aver contratto il virus. È la storia del patriarca ortodosso Filaret, che accusò gli omosessuali di essere responsabili della pandemia di Covid-19. A dare la notizia, in una nota diffusa online, è la chiesa di Filaret, che in un breve comunicato ha spiegato che “il patriarca onorario, 91 anni, è stato ricoverato e le sue condizioni sono soddisfacenti”, invitando “i fedeli a pregare per la sua ripresa”. A marzo suscitò scalpore quando, intervistato da una tv ucraina, Disse che il ... Leggi su ilfattoquotidiano

