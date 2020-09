Dieta con mandorle per proteggere il cuore dai rischi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Consumare uno snack a base di mandorle al giorno può aiutare a proteggersi dai rischi cardiovascolari. A metterlo in evidenza è uno studio clinico effettuato dal King’s College di Londra. Lo stress mentale è tra i fattori psicosociali che si ritiene contribuiscano al rischio di malattie cardiovascolari (CVD). La variabilità della frequenza cardiaca (HRV), una misura della fluttuazione negli intervalli di tempo tra battiti cardiaci consecutivi, è un indicatore importante della risposta del sistema cardiovascolare allo stress e si ritiene che fattori legati allo stile di vita, tra cui l’attività fisica e la Dieta, possano influire sull’HRV. Un HRV più elevato rappresenta una maggiore adattabilità del cuore in risposta a sfide ... Leggi su dilei

