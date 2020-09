Di Maio “pensiona” Crimi: è partita la caccia alla guida del Movimento 5S (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un Luigi Di Maio determinato e battagliero, quello che si è presentato negli studi di La7 ospite di Giovanni Floris a DiMartedì. Magari non particolarmente convincente quando ha indossato i panni del difensore del governo. Molto più efficace, invece, al momento di far capire a tutti le sue prossime mire sulla leadership del Movimento Cinque Stelle, alla quale il ministro degli Esteri punta ormai da tempo. Al punto da scaricare in diretta e senza troppi complimenti l’attuale reggente Vito Crimi, auspicandone la rapida sostituzione con una figura di maggior risalto. La sua, ovvio sottinteso. Di Maio ha risposto per mezz’ora alle domande che gli sono state rivolte da Luciano Fontana del Corriere della Sera, Massimo Giannini de La Stampa e Pietro Senaldi di Libero. ... Leggi su ilparagone

