Destre e renziani salvano Fontana. Sfiducia respinta, bagarre al Pirellone. Non passa la mozione M5S-Pd contro il governatore. Strappo nella minoranza con Italia Viva che si è astenuta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come si suol dire in questi casi, è andato tutto secondo copione. Già perché con 49 voti contrari, 29 favorevoli e 0 astenuti, il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto la mozione di Sfiducia avanzata dalle opposizioni nei confronti di Attilio Fontana per la gestione dell’emergenza Covid. Non che ci sia da stupirsi perché la partita non è mai stata realmente aperta in quanto il centrodestra, a dispetto di indagini e polemiche, ha sempre fatto quadrato attorno al presidente della Lombardia che, per diverso tempo, è stato portato ad esempio del buon governo della Lega e, di riflesso, dell’intera coalizione. Insomma in gioco non c’era solo il destino della giunta lombarda ma anche un possibile contraccolpo politico per il centrodestra che, specie sotto campagna ... Leggi su lanotiziagiornale

