Denunciato un 50enne per possesso illegale di munizionamento (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un'altra denuncia da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra che nell'ambito di mirati controlli hanno rinvenuto delle munizioni illegalmente detenute. Nello specifico, all'esito di perquisizioni finalizzate al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato Denunciato un 50enne di Aiello del Sabato, ritenuto responsabile del reato di "Detenzione abusiva di munizioni". Dalle verifiche emergeva che il predetto, possessore di armi regolarmente dichiarate, deteneva illegalmente nella sua abitazione alcune cartucce a palla unica nonché una cinquantina di munizioni per pistola calibro 7.65. Alla luce delle evidenze emerse, per il 50enne ...

