Delia Paciello, un follower si masturba durante la diretta della candidata alle Regionali: “Un lurido maniaco, ho denunciato tutto” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Ieri sera è successo questo: stavo facendo una diretta Instagram, stavo parlando dei problemi della nostra Campania, quando un follower aggiunto in diretta video ha iniziato a mast***arsi. Cosa ho provato? Schifo, un senso di rabbia. Pochi secondi, il tempo di bloccare quel verme schifoso, e mi sono resa conto di aver subito un atto di violenza, vera e propria”. È la denuncia fatta in un post pubblicato sui social dalla giornalista Delia Paciello, candidata alle prossime elezioni Regionali in Campania con la lista “Fare democratico” a sostegno di Vincenzo De Luca, che ha voluto raccontare quanto successo durante la sua ultima diretta su Instagram, quando un uomo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

