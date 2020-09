Decreto Agosto, c’è grande confusione sul blocco dei licenziamenti: ecco perché (Di mercoledì 9 settembre 2020) di Alberto Piccinini* e Stefania Mangione ** La non chiara formulazione dell’art. 14 del d.l. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto“) nel definire i confini della proroga del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo ha già dato spazio interpretazioni finalizzate a limitarne la portata e/o attenuarne le conseguenze. Abbiamo assistito alle prime interpretazioni, prevalentemente pubblicate sul quotidiano Sole 24 ore e già in parte autorevolmente contestate (Scarpelli), secondo le quali: a. Il divieto di licenziamento non opererebbe qualora l’azienda non possa o non voglia ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario, ove decida di modificare in modo strutturale l’organizzazione dell’impresa – e quindi per motivi non ... Leggi su ilfattoquotidiano

AlbertoBagnai : La cartaceità del decreto agosto (poi ve la descrivo in diretta FB…)… - berlusconi : Con Salvini e Meloni presenteremo un pacchetto di emendamenti per contrastare il Governo che, col 'Decreto Agosto',… - NicolaPorro : Ci sono ben 5?? punti che non tornano nel tanto citato #decretoAgosto. Ce li racconta @gspazianitesta #immobili… - ilfattoblog : Decreto Agosto, c’è grande confusione sul blocco dei licenziamenti: ecco perché - Facile_it : ?? Sarà applicata sino al 31 Gennaio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Agosto Contratti di sviluppo: il decreto Agosto stanzia 500 milioni Ipsoa Dal 3 novembre al via piattaforma web per il bonus mobilità 2020

L’erogazione dei bonus avverrà nei limiti delle risorse disponibili che, rispetto allo stanziamento iniziale, sono state integrate e portate a 210 milioni di euro. E’ stato pubblicato il 5 settembre i ...

Calcola il Credito d'imposta affitti e locazioni COVID 19: NUOVA VERSIONE con le modifiche introdotte dal "Decreto Agosto"

L'art. 28 del Decreto Rilancio riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello ...

L’erogazione dei bonus avverrà nei limiti delle risorse disponibili che, rispetto allo stanziamento iniziale, sono state integrate e portate a 210 milioni di euro. E’ stato pubblicato il 5 settembre i ...L'art. 28 del Decreto Rilancio riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello ...