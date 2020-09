De Micheli: 'Sui trasporti pubblici obbligo di mascherina' (Di mercoledì 9 settembre 2020) 'Per il trasporto locale abbiamo ragionato su un sistema di flussi complessi pensando anche a chi torna al lavoro. Ci sarà una riduzione dei posti in piedi E L'obbligo della mascherina chirurgica, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Micheli Sui

Bizjournal.it - Liguria

(Teleborsa) - Tutto confermato, la scuola ripartirà come previsto il 14 settembre. Non lascia spazio a dubbi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lo ha ribadito a più riprese nel corso della ..."Per il trasporto locale abbiamo ragionato su un sistema di flussi complessi pensando anche a chi torna al lavoro. Ci sarà una riduzione dei posti in piedi E L'obbligo della mascherina chirurgica, men ...