De Micheli: “Sugli scuolabus mascherine obbligatorie e finestrini aperti anche d’inverno” (Di mercoledì 9 settembre 2020) mascherine obbligatorie (non per i bambini sotto i sei anni), segnaposto e finestrini aperti anche d’inverno. La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha illustrato a Palazzo Chigi le linee guida che riguarderanno scuolabus e trasporto pubblico locale con la ripresa delle scuole. Per gli scuolabus la ministra chiede “mascherine, i sistemi di sanificazione, l’areazione naturale, con la necessità di tenere i finestrini aperti il più possibile anche d’inverno e il mantenimento della distanza di sicurezza”. Per il trasporto locale, invece, “abbiamo pensato d un sistema di flussi complessi pensando anche a chi torna al ... Leggi su ilfattoquotidiano

