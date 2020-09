De Luca sabato a Camposauro per l’iniziativa “La Campania che Vogliamo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – sabato 12 settembre alle ore 12, in località Pianoro di Camposauro a Vitulano, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca interverrà all’iniziativa promossa da CIA Campania dal titolo “La Campania che Vogliamo. La legge Agricoltura Contadina: opportunità di rilancio per il Sannio”. L’evento vedrà i saluti del sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi e del presidente di CIA Benevento, Raffaele Amore. Seguiranno gli interventi di Alessandro Mastrocinque, presidente di CIA Campania che ha fortemente voluto l’iniziativa e di Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania. Le conclusioni ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Luca sabato Vallo della Lucania, sabato arriva Vincenzo De Luca Info Cilento Beach Volley Marathon 2020 a settembre

Sarà una delle edizioni più attese di sempre per la Beach Volley Marathon, quella che si svolgerà il 18-19-20 settembre sull’arenile di Bibione. Non solo perchè si tratta del 25.esimo anniversario di ...

Venerdì 11 settembre e sabato 12 si inaugurano le scuole primarie di Segromigno in Piano e Guamo

Venerdì 11 settembre alle ore 18 e sabato 12 settembre alle ore 11.00 saranno inaugurate rispettivamente la scuola primaria Luigi Boccherini" di Segromigno in Piano e la scuola primaria "Lorenzo Notto ...

