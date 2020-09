Daniele Mondello: chi è il dj e marito di Viviana, padre di Gioele (Di mercoledì 9 settembre 2020) Uno speciale tratterà della morte di Viviana e la sparizione di Gioele: chi è Daniele Mondello Torna, stasera mercoledì 9 settembre il noto programma condotto da Federica Sciarelli, ‘Chi l’ha visto?‘, che attraverso uno speciale proverà a gettar luce ed approfondire il caso che ha sconvolto tutta Italia, la morte di Viviana Parisi e la scomparsa del piccolo Gioele: chi è il dj, marito e papà Daniele Mondello. Daniele Mondello nasce a Messina in Sicilia il 23 dicembre del 1974, ha 45 anni ed è un disc jockey italiano, esponente del genere hardstyle. Tra i dj più noti e popolari del Paese, nella sua carriera ... Leggi su chenews

zazoomblog : Daniele Mondello a Pomeriggio 5 ricorda Viviana e Gioele: basta parlare di omicidio suicidio - #Daniele #Mondello… - kvittoriak : Non credo normale quello che dice Daniele Mondello. Capisco l'abitudine di non portare il Tel. Quando era insieme a… - daniele_baraldi : RT @_neardeath: Trash Italiano piaga social di questi anni, ha dato risalto a gente che dovrebbe sprofondare nell’oblio, contribuendo a leg… - daniele_melotti : RT @ExplorerLento: Non ce n'è Mucca Pazza #Mondello - edo_daniele : Questi vorrebbero gli stessi follower di Angela mondello e si scrivono da soli: “posto contenuti di qualità” che dire. -