Dal salernitano al casertano per comprare eroina: arrestato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (CE) – Dal salernitano al casertano per compare eroina: un uomo è finito così in manette, dopo essere stato controllato in auto dai carabinieri e trovato con tre dosi per oltre 25 grammi di droga. L’uomo è stato fermato a Castel Volturno, poco dopo aver acquistato l’eroina da un pusher nigeriano; è stato quindi condotto ai domiciliari, nella sua abitazione di Mercato San Severino per detenzione ai fini di spaccio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Quando ha saputo che su alcuni canali internet circolava un video che la vedeva «protagonista» di rapporti sessuali orali consumati con alcuni amici, ha subito chiesto aiuto ai suoi genitori e present ...

C'è ancora l'eco del suo ruggito, ora si muove come un fantasma a Formello. Dentro quasi nessuno lo ha visto, eppure Acerbi ieri è passato di sfuggita dal centro sportivo. Giusto per non alimentare ul ...

Abusi sessuali e video on line, quattro indagati nel Salernitano

Quando ha saputo che su alcuni canali internet circolava un video che la vedeva «protagonista» di rapporti sessuali orali consumati con alcuni amici, ha subito chiesto aiuto ai suoi genitori e present ...