Dal Pino | «Senza tifosi negli stadi il sistema rischia di collassare» – VIDEO

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza dopo la riunione tenutasi in Lega Calcio Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dopo la riunione con i 20 presidenti. Queste le sue parole. tifosi – «Domani è in programma un passaggio fondamentale, cioè l'approvazione della legge sugli stadi alla Camera, un passaggio inderogabile per rilanciare il nostro calcio. Gli stadi italiani vanno ammodernati e la burocrazia va snellita per stare al passo con l'Europa. Possiamo essere generatori di moltiplicatori di PIL, ma in un momento di difficoltà del Paese bisogna che ci siano le condizioni per poterlo fare. stadi al top aiutano a confezionare anche un prodotto migliore del ...

