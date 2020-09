Dal Pino rassicura Galliani sui fondi: valutati tutti gli aspetti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha risposto già ieri ai dubbi sollevati dall’a.d. del Monza Adriano Galliani sull’eventuale ingresso dei fondi di private equity nel massimo campionato italiano, con una newco nella quale far confluire i diritti tv. Secondo quanto apprende l’ANSA, il numero uno della Lega ha inviato una lettera … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - Dal Pino rassicura Galliani sui fondi, valutato tutto - napolimagazine : LEGA SERIE A - Dal Pino rassicura Galliani sui fondi, valutato tutto - apetrazzuolo : LEGA SERIE A - Dal Pino rassicura Galliani sui fondi, valutato tutto - marfiolecce2 : RT @primaopoitorna: @ritadallachiesa hanno avvisato, come si evince dal comunicato stampa del 4 settembre... gli aghi di pino mi sa che te… - CalcioFinanza : #DalPino rassicura #Galliani sui fondi: valutati tutti gli aspetti -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Pino

TUTTO mercato WEB

Quello di oggi, raccontato da Il Corriere della Sera, è un giorno chiave per il futuro del calcio italiano. E' in programma l'assemblea per decidere l'ingresso o meno dei fondi d'investimento nel calc ...Abbracciare la strada della modernizzazione, riducendo il gap dalla Premier e dalla Liga, oppure fossilizzarsi su un modello di gestione del calcio imperniato su vecchie logiche di potere? Percorrere ...