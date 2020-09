Dal Pino: “Domani giornata importante per la legge sugli stadi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino su importanti novità per il calcio italiano Novità importanti per il calcio italiano potrebbero arrivare domani dove, alla Camera dei Deputati, potrebbe essere approvata la legge sugli stadi che consentirà alle società di costruire nuovi impianti. Di questo e del ritorno dei tifosi negli stadi, ne ha parlato Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, al termine dell’assemblea odierna. “Domani è in programma un passaggio fondamentale, cioè l’approvazione della legge sugli stadi alla Camera, un passaggio inderogabile per rilanciare il nostro calcio. Gli stadi italiani vanno ammodernati e la burocrazia va snellita per stare al passo con l’Europa. ... Leggi su intermagazine

