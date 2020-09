Dal Pino: «Abbiamo bisogno di stabilità finanziaria» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Paolo Dal Pino, presidente della Serie A, è intervenuto in conferenza questo pomeriggio al termine dell’assemblea di Lega, per parlare del via libera alla media company e alla possibilità di ingresso dei fondi nella società in cui confluiranno i diritti tv del massimo campionato italiano. «Oggi Abbiamo deliberato all’unanimità, ora ci sono tutti i passi … L'articolo Dal Pino: «Abbiamo bisogno di stabilità finanziaria» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

repubblica : La #SerieA oggi decide sul suo futuro ? L'assemblea di Lega deve decidere se approvare il progetto di Dal Pino e fa… - CalcioFinanza : #DalPino sul futuro della #SerieA: «Abbiamo bisogno di stabilità finanziaria» - marinabeccuti : Lega, Dal Pino: 'Passaggio inderogabile la legge sugli stadi' - Torinogranatait : Lega, Dal Pino: 'Passaggio inderogabile la legge sugli stadi' - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, #DalPino lancia l'allarme: 'Il sistema senza tifosi rischia di collassare' -