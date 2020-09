Daily tampon, arriva il test Covid rapido attraverso la saliva: come funziona (Di mercoledì 9 settembre 2020) Basta un po’ di saliva, e il risultato arriva in tre minuti. E’ questa l’ultima frontiera del tampone per rilevare la positività al Covid-19. L’innovativo tampone, chiamato appunto ‘Daily tampon’ arriva dall’Italia. A progettarlo l’azienda brianzola Allum, di macerata, che finora si era occupata di sistemi di illuminazione. La stessa azienda ha annunciato l’approvazione del ministero della salute, che ha quindi dato il via libera al nuovo test per l’individuazione di positivi al coronovirus. “Abbiamo superato i test per l’approvazione da parte del ministero della Salute”, annuncia la Allum. Covid, come ... Leggi su italiasera

