Da Foglianise a Vitulano: il fuoco devasta le montagne della Valle (FOTO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFoglianise/Vitulano (Bn) – Scene terribili di devastazione giungono dalla Valle Vitulanese. L'incendio divampato questo pomeriggio dal monte San Michele, nel comune di Foglianise, col passare delle ore si è esteso interessando anche località San Menna, nel territorio di Vitulano. Le immagini parlano da sole e narrano di un momento difficile per diverse comunità. Ettari di vegetazione andati in fumo, così come sta accadendo purtroppo di frequente negli ultimi giorni in tutto il Sannio. Diverse persone in strada stanno osservando l'evolversi della situazione, ma al momento non si registrano nuovi interventi dei vigili del fuoco, impegnati su vari fronti nella provincia di

Incendi: Sannio; fiamme in diverse aree, tre fronti di fuoco

