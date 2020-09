Da Bacoli a Giugliano per smaltire dietro “mazzette” rifiuti di lidi e ristoranti: indagati dipendenti comunali (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bacoli/Giugliano. I finanzieri del gruppo di Giugliano hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di sei persone tra le quali due operai della Flegrea lavoro spa, azienda interamente partecipata dal Comune di Bacoli, incaricata dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della cittadina flegrea. Secondo quanto emerso dalle … L'articolo Da Bacoli a Giugliano per smaltire dietro “mazzette” rifiuti di lidi e ristoranti: indagati dipendenti comunali Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

