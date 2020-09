Curno, topo d'auto tunisino fa strage di finestrini: arrestato nella notte (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un tunisino di 30 anni, clandestino in Italia e con precedenti specifici, è stato arrestato la notte scorsa in via Marigolda, a Curno, per furto su auto: almeno dieci quelle finite nel mirino. Le ... Leggi su ilgiorno

Un tunisino di 30 anni, clandestino in Italia e con precedenti specifici, è stato arrestato la notte scorsa in via Marigolda, a Curno, per furto su auto: almeno dieci quelle finite nel mirino. Le patt ...

