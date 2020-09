Cristiano Ronaldo da record: «Grazie a chi mi ha aiutato» – FOTO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cristiano Ronaldo ha raggiunto i 101 gol con la maglia del Portogallo: le parole del fuoriclasse della Juventus – FOTO Cristiano Ronaldo ha raggiunto e superato i 100 gol con la maglia del Portogallo. Il campione della Juventus festeggia con i suoi connazionali nello spogliatoio, con una maglia d’eccezione. «Grazie a tutti i miei colleghi, allenatori e nazionale che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo storico», queste le parole del fuoriclasse portoghese su Instagram. View this post on Instagram Obrigado a todos os meus colegas, treinadores e staff da seleção que me ajudaram a atingir esta marca histórica. 🇵🇹👍🏽 A post shared by ... Leggi su calcionews24

