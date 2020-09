Cristiano Ronaldo 'al 101%': Portogallo e Spagna celebrano la nuova impresa (Di mercoledì 9 settembre 2020) TORINO - Con i suoi gol alla Svezia Cristiano Ronaldo è riuscito ad arrivare a quota 101 con la selezione lusitana, scrivendo nuove pagine di storia del calcio. L'attaccante della Juve è entrato in ... Leggi su corrieredellosport

ESPNFC : International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 - tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 739 3. Romario 734 4. Gerd M… - SVargasOK : ? Goles en 2020: -Cristiano Ronaldo: 27 -Robert Lewandowski: 25 -Erling Haaland: 21 -Ciro Immobile: 20 -Lionel Mes… - Horelinho : RT @FootbalIStuff: Most International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34… - BrunoGiovanni6 : RT @La_Bianconera: #Ronaldo su #Kulusevski dopo #SvePor: 'Vedo in lui un grande potenziale“. La replica di Dejan: 'Rimani impressionato qu… -